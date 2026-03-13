A Napoli, le autorità hanno sequestrato oltre 32 milioni di euro in un'operazione contro una maxi frode IVA nota come “carosello”. L'indagine ha portato alla scoperta di fatture false per circa mezzo miliardo di euro, coinvolgendo cinque società e 64 indagati nel settore informatico. L'azione si è concentrata sulle pratiche illecite di alcune aziende che hanno manipolato le transazioni commerciali.

È di oltre 32 milioni di euro il valore dei beni sequestrati nell’ambito di una vasta indagine su una frode IVA “carosello” nel settore informatico. Il provvedimento, eseguito dalla Guardia di Finanza su richiesta della Procura europea, ha riguardato cinque società sospettate di aver orchestrato un complesso schema di frode fiscale internazionale. Le origini dell’indagine e la portata dell’operazione Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio nel marzo 2023, quando le autorità hanno iniziato a indagare su una rete criminale attiva principalmente nella provincia di Napoli. L’indagine, coordinata dagli Uffici di Napoli e Venezia della Procura europea (EPPO), ha coinvolto i Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e Caserta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maxi frode IVA “carosello” a Napoli, sequestro da 32 milioni: fatture false per mezzo miliardo

