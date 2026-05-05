Sanità pugliese via libera al riparto di risorse | quasi un miliardo e mezzo alla Capitanata
La Giunta regionale ha approvato il riparto delle risorse del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2025. La cifra complessiva destinata al sistema sanitario pugliese è di circa un miliardo e mezzo di euro, con un’allocazione specifica alla provincia di Capitanata. Il provvedimento stabilisce il quadro economico-finanziario di riferimento e riguarda il funzionamento delle aziende sanitarie e i servizi offerti nel territorio.
La Giunta regionale ha approvato il provvedimento di riparto delle risorse del Servizio Sanitario Regionale (Ssr) per l’esercizio 2025, definendo il quadro economico-finanziario di riferimento per il funzionamento del sistema sanitario pugliese e per il sostegno alle aziende sanitarie del.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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