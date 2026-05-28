Dopo Marconi anche Magliana | i fondi di Caltagirone sostituiscono le famiglie con gli studenti

Da romatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo viale Marconi, anche l'area di Magliana sta subendo un processo di sostituzione delle famiglie con studenti, legato alla costruzione di residenze per studenti finanziate da fondi privati. Questi interventi hanno portato alla perdita di abitazioni per molte persone anziane, costrette a cercare nuove sistemazioni. La trasformazione interessa diverse zone della città e si accompagna a un incremento di strutture dedicate agli studenti finanziate da investitori privati.

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Dopo viale Marconi, anche Magliana. L'onda lunga degli studentati costruiti da fondi privati sta colpendo numerose famiglie romane, per lo più di persone anziane, che sono alle prese con la necessità di trovarsi un altro posto dove vivere. Fine contratto nelle case ex Cassa ForenseL'ultima. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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