Dopo Marconi anche Magliana | i fondi di Caltagirone sostituiscono le famiglie con gli studenti

Notizia in breve

Dopo viale Marconi, anche l'area di Magliana sta subendo un processo di sostituzione delle famiglie con studenti, legato alla costruzione di residenze per studenti finanziate da fondi privati. Questi interventi hanno portato alla perdita di abitazioni per molte persone anziane, costrette a cercare nuove sistemazioni. La trasformazione interessa diverse zone della città e si accompagna a un incremento di strutture dedicate agli studenti finanziate da investitori privati.