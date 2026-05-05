Roma | via al concorso per il ponte Magliana-Marconi da 3,4 milioni

A Roma è partito il concorso internazionale per il progetto architettonico del nuovo ponte tra la zona della Magliana e l’area di Roma Tre, con un investimento di 3,4 milioni di euro. La gara mira a definire il design e le caratteristiche strutturali dell’opera, che potenzialmente cambierà il percorso quotidiano tra le due aree. La selezione del progetto sarà annunciata nelle prossime settimane.

?? Cosa scoprirai Come cambierà il tragitto quotidiano tra Magliana e Roma Tre? Chi vincerà il concorso internazionale per il progetto architettonico? Perché i cittadini attendono questa infrastruttura già dal 2005? Quando inizieranno concretamente i lavori per il nuovo collegamento??? In Breve Investimento totale di 3,4 milioni di euro per il progetto di recupero urbano. Concorso internazionale con 157mila euro per il progetto di fattibilità tecnico-economica. Collegamento tra via Nicola Parrava .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma: via al concorso per il ponte Magliana-Marconi da 3,4 milioni Notizie correlate Leggi anche: Magliana e Marconi più vicine: il nuovo ponte atteso da 20 anni diventa realtà Roma, precipita da Ponte Marconi nel Tevere: trasportato in ospedaleRoma, 1° aprile 2026 – Un uomo si è gettato questa mattina da Ponte Marconi, a Roma, ma è stato salvato grazie al tempestivo intervento dei... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Magliana e Marconi più vicine: il nuovo ponte atteso da 20 anni diventa realtà; Un nuovo ponte sul Tevere, da Magliana a Valco San Paolo, al via il concorso internazionale; Dalla Magliana a Valco San Paolo, il Tevere si accorcia: arriva il ponte della connessione; Roma, a viale Marconi nasce L’Edicoletto: quando la vecchia edicola diventa dormitorio. Magliana e Marconi più vicine: il nuovo ponte atteso da 20 anni diventa realtàL'ordine degli architetti ha ricevuto il mandato a indire un concorso internazionale. Servirà a selezionare il progettista del ponte atteso del 2005 ... romatoday.it Roma, dalla Magliana al Portuense tombini ostruiti da oltre un anno: le proteste dei residentiMentre il Campidoglio moltiplica gli sforzi per migliorare la pulizia degli scoli e degli scarichi fognari al fine di evitare allagamenti con l’arrivo delle prime piogge, permangono ancora situazioni ... roma.corriere.it Magliana e Marconi più vicine: il nuovo ponte atteso da 20 anni diventa realtà ift.tt/k5C96hy x.com Segnaletica stradale Via della Magliana . Perché se insisti poi le cose accadono . Prima e... dopo . Proprio come A piazza della Radio . Il mio Impegno prosegue. Luciano Ciocchetti #impegno #decorourbano #magliana #marconi Municipio XI Roma Arvalia Po - facebook.com facebook