la violoncellista cantante e compositrice cubana che sta incantando il mondo con il suo violoncello e la sua voce inconfondibile ana carla maza prosegue il tour esclusivo nei teatri che la porterà mercoledì 15 aprile al blue note di milano

La violoncellista, cantante e compositrice cubana Ana Carla Maza sta portando avanti un tour nei teatri italiani. Mercoledì 15 aprile si esibirà al Blue Note di Milano, dove presenterà dal vivo il suo nuovo album inedito intitolato

La violoncellista, cantante e compositrice cubana ANA CARLA MAZA, che sta incantando il mondo con la sua musica e la voce inconfondibile, prosegue il tour esclusivo nei teatri italiani, durante il quale presenterà per la prima volta dal vivo “ALAMAR”, il nuovo album di inediti in uscita in Italia.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Ana Carla Maza, cantante e violoncellista cubana è in tour in Italia per presentare il nuovo album di inediti. L'abbiamo intervistataNella sua voce e nel suono del suo violoncello convivono jazz e musica latina, ritmi cubani e rigore classico.

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