Chiara Galiazzo l’amatissima vincitrice di X Factor torna con un tour nei teatri | Nuova luce alla mia musica

Chiara Galiazzo, vincitrice di X Factor nel 2012, ha annunciato un nuovo tour teatrale. La cantante, originaria di Padova e residente a Milano, riprende così il percorso musicale con una serie di concerti dal vivo. La sua carriera è iniziata proprio sul palco del talent show, da cui è uscita con un successo che le ha aperto le porte del mondo dello spettacolo. La tournée porterà in scena il suo repertorio, con l’obiettivo di offrire al pubblico una nuova interpretazione dei suoi brani.

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Milano, 17 maggio 2026 – Era il 2012 e sul palco di X Factor saliva una neolaureata in Economia, padovana di di nascita e milanese d’adozione. Capelli lunghi, giacca black and white optical. Con la sua spontaneità in pochi minuti, alle Audition, era riuscita a entrare nel cuore della giuria (quell’anno composta da Elio, Simona Ventura, Arisa e Morgan) per poi conquistarli con la sua voce, cantando "Teardrop" dei Massive Attack. Classe 1986, vinse quell’edizione, a man bassa. Ogg i Chiara Galiazzo ha annunciato il progetto "Nuova Luce", in partenza il prossimo autunno prodotto da IMARTS - International Music And Arts che accoglie l'artista nel proprio roster. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiara Galiazzo, l’amatissima vincitrice di X Factor torna con un tour nei teatri: “Nuova luce alla mia musica” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CHIARA GALIAZZO: da X Factor a oggi, cosa è cambiato | Cult Pop Sullo stesso argomento Chiara Galiazzo annuncia il tour “Nuova Luce”: le dateMILANO – Chiara Galiazzo annuncia “Nuova Luce”, il nuovo progetto live in partenza il prossimo autunno prodotto da Imarts – International Music And... Achille Lauro lascia X Factor: “Voglio dare tutto alla mia musica”(Adnkronos) – Achille Lauro lascia X Factor e non sarà giudice nel talent show della prossima stagione. Chiara Galiazzo, l’amatissima vincitrice di X Factor torna con un tour nei teatri: Nuova luce alla mia musicaFresca di laurea in Economia trionfò nel noto talent musicale, conquistando pubblico e giuria anche per la sua genuinità. Oggi per la cantante di apre inedita fase del suo percorso artistico ... ilgiorno.it Chiara Galiazzo annuncia il tour Nuova Luce: le dateMILANO - Chiara Galiazzo annuncia Nuova Luce, il nuovo progetto live in partenza il prossimo autunno prodotto da Imarts – International Music And Arts ... lopinionista.it