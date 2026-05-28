Dopo il malore di Belen Mara Venier rompe il silenzio con un commento social che non è passato inosservato

Da screenworld.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il malore e il ricovero al Policlinico di Milano, Belen Rodriguez ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno dal mondo dello spettacolo italiano. Mara Venier ha pubblicato un commento sui social, rompendo il silenzio. La conduttrice televisiva ha mostrato vicinanza alla showgirl attraverso un messaggio che ha attirato l'attenzione. La notizia del ricovero ha fatto il giro dei media e ha portato a una forte mobilitazione di solidarietà.

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Dopo il malore e il ricovero al Policlinico di Milano, Belen Rodriguez è stata travolta da un’ondata di solidarietà che ha attraversato il mondo dello spettacolo italiano. Tra i commenti pubblicati sotto ai post della showgirl, 41 anni, si contano innumerevoli messaggi d’affetto da parte dei follower in apprensione. Ma non sono passate inosservate le parole di Mara Venier, che ha scelto di esporsi pubblicamente con una confessione tanto breve quanto potente. La conduttrice di Domenica In ha commentato il post del giornalista Mario Manca, che aveva condiviso una riflessione personale partendo proprio dalla situazione di Belen. “ Condivido tutto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Belen Rodriguez, il messaggio da brividi di Mara Venier dopo il ricovero: «Lho vissuto anche io»

Video Belen Rodriguez, il messaggio da brividi di Mara Venier dopo il ricovero: «Lho vissuto anche io»

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