Dopo il malore di Belen Mara Venier rompe il silenzio con un commento social che non è passato inosservato

Notizia in breve

Dopo il malore e il ricovero al Policlinico di Milano, Belen Rodriguez ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno dal mondo dello spettacolo italiano. Mara Venier ha pubblicato un commento sui social, rompendo il silenzio. La conduttrice televisiva ha mostrato vicinanza alla showgirl attraverso un messaggio che ha attirato l'attenzione. La notizia del ricovero ha fatto il giro dei media e ha portato a una forte mobilitazione di solidarietà.