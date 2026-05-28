Dopo il malore di Belen Mara Venier rompe il silenzio con un commento social che non è passato inosservato
Dopo il malore e il ricovero al Policlinico di Milano, Belen Rodriguez ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno dal mondo dello spettacolo italiano. Mara Venier ha pubblicato un commento sui social, rompendo il silenzio. La conduttrice televisiva ha mostrato vicinanza alla showgirl attraverso un messaggio che ha attirato l'attenzione. La notizia del ricovero ha fatto il giro dei media e ha portato a una forte mobilitazione di solidarietà.
Dopo il malore e il ricovero al Policlinico di Milano, Belen Rodriguez è stata travolta da un’ondata di solidarietà che ha attraversato il mondo dello spettacolo italiano. Tra i commenti pubblicati sotto ai post della showgirl, 41 anni, si contano innumerevoli messaggi d’affetto da parte dei follower in apprensione. Ma non sono passate inosservate le parole di Mara Venier, che ha scelto di esporsi pubblicamente con una confessione tanto breve quanto potente. La conduttrice di Domenica In ha commentato il post del giornalista Mario Manca, che aveva condiviso una riflessione personale partendo proprio dalla situazione di Belen. “ Condivido tutto. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Belen Rodriguez, il messaggio da brividi di Mara Venier dopo il ricovero: «Lho vissuto anche io»
Notizie e thread social correlati
Mara Venier lascia davvero Domenica In? Alberto Matano rompe il silenzio sul possibile dopo Zia MaraIn vista della fine della stagione televisiva, si parla di un possibile addio di Mara Venier a Domenica In.
Mara Venier rompe il silenzio sul caso Mammucari a Domenica In: “Con i miei ospiti non entra più”Mara Venier ha parlato durante la sua trasmissione Domenica In per chiarire la situazione con Teo Mammucari, dopo le tensioni che si sono create...
Temi più discussi: Belen Rodriguez, il messaggio da brividi di Mara Venier dopo il ricovero: L’ho vissuto anche io; La solidarietà di Mara Venier a Belén Rodriguez dopo il ricovero: Ci sono passata anch’io; Il dolore di Belen tocca Mara Venier, la confessione: L'ho vissuto anch'io. A lei Rodriguez raccontò dei tradimenti di De Martino; Malore Belen Rodriguez, le parole toccanti di Mara Venier: L'ho vissuto anche io.
Malore Belen Rodriguez, le parole toccanti di Mara Venier: L’ho vissuto anche io x.com
La Fialdini è andata ospite da Mara Venier a Domenica In C'è chi ha sognato il passaggio di consegne e chi mente! Date Domenica In alla Fialdini!!! #domenicain facebook
Belen Rodriguez, il messaggio da brividi di Mara Venier dopo il ricovero: L’ho vissuto anche ioDopo il malore e il ricovero al Policlinico di Milano, Belen Rodriguez è stata travolta da un'ondata di solidarietà. Tra i commenti pubblicati sotto ai post della showgirl, ... corriereadriatico.it
Malore Belen Rodriguez, le parole toccanti di Mara Venier: L’ho vissuto anche ioPaura per Belen Rodriguez dopo il ricovero: interviene anche la conduttrice di Domenica In, Mara Venier, con parole toccanti. donnaglamour.it