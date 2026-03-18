Mara Venier ha parlato durante la sua trasmissione Domenica In per chiarire la situazione con Teo Mammucari, dopo le tensioni che si sono create negli studi. La conduttrice ha spiegato che da quel momento in poi il co-conduttore non entra più in scena durante le puntate. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto di un confronto diretto con le dinamiche interne del programma.

Mara Venier interviene ufficialmente per chiarire le tensioni nate negli studi di Domenica In con il co-conduttore Teo Mammucari, smentendo le voci di un presunto ultimatum ai vertici Rai. La conduttrice ha spiegato in un’intervista esclusiva a Fanpage.it che non esiste alcun aut-aut (“o lui o me”), ma ha confermato la necessità di stabilire regole precise per la gestione degli spazi in diretta. Al centro della polemica, un’interruzione giudicata fuori luogo durante il saluto a uno storico collaboratore e una battuta a Riccardo Cocciante che ha rischiato di incrinare i rapporti con l’ospite. Le stesse vibe di “nontiascoltovaiaffareinc*lo cento percento sì” https:t. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Mara Venier rompe il silenzio sul caso Mammucari a Domenica In: “Con i miei ospiti non entra più”

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Né Carlo Conti né Bianca Guaccero condurrà #DallaStradaAlPalco, come scritto erroneamente da qualche giornalista. Il programma, dal 10 aprile su Rai 1, sarà senza conduttore e sia Bianca sia Carlo siederanno in giuria, accanto a Mara Venier e Nino Fras x.com