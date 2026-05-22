Domenica 22 maggio 2026, la Global Sumud Flotilla ha riferito di almeno 15 casi di violenza sessuale tra i militanti ad Ashdod, in Israele. Tra gli attivisti catturati durante le operazioni in mare, più di 400 sono stati trattenuti e successivamente rilasciati. La denuncia include anche il ferimento di decine di attivisti, alcuni con Fratture ossee, che si trovavano coinvolti nel tentativo di attraversare il confine marittimo. Finora, non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte delle autorità israeliane.

Roma, 22 maggio 2026 – Almeno 15 militanti hanno subito violenza sessuale ad Ashdod. Lo denuncia la Global Sumud Flotilla, dopo che gli attivisti catturati in mare – oltre 400 – hanno potuto lasciare Israele. Non si parla solo di molestie, ma in alcuni casi di veri e proprio “stupri”. C’è chi è stato “colpito da proiettili di gomma a distanza ravvicinata”, e si contano “decine di persone con ossa rotte ”. "Mentre l'attenzione del mondo è puntata sulla sofferenza dei nostri partecipanti, non possiamo sottolineare abbastanza che questo è solo un piccolo esempio della brutalità che Israele infligge quotidianamente agli ostaggi palestinesi”, scrive la Flotilla sui propri account social, invitando a intensificare “le pressioni necessarie a porre fine a questa violenza coloniale” perché “le dichiarazioni di condanna non bastano”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Flotilla: “15 casi di violenza sessuale in Israele, anche stupri. Decine di attivisti con le ossa rotte”

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