Luana cinque anni dopo Il dolore non passa mai ora c’è chi mi attacca ma vado avanti lo stesso

Cinque anni dopo la scomparsa di una giovane donna, la madre racconta che il dolore rimane vivo e presente nella quotidianità, nonostante il tempo trascorso. La perdita continua a influenzare la sua vita, e anche di fronte alle attacchi ricevuti in questi anni, ha deciso di andare avanti. La testimonianza si inserisce in un contesto di ricordo e di lotta personale, senza che siano state fatte ulteriori analisi o considerazioni.

Prato, 30 aprile 2026 – “La sofferenza non passa mai. Sono cinque anni che non c’è più ma la sento sempre accanto, con la sua risata contagiosa, la luce in casa. Mi manca, mi manca tanto. Io qui a sopravvivere e lei là, tre metri sotto terra”. Luana D’Orazio, morta a 22 anni tragicamente sul lavoro il 3 maggio 2021 Il dolore oramai fa parte della vita di Emma Marrazzo, nessuno glielo può togliere di dosso. Domenica sarà il 3 maggio, il suo compleanno ma soprattutto il giorno (crudele ironia della sorte) della morte di sua figlia, Luana D’Orazio, l’operaia di 22 anni, mamma di un bimbo di cinque, stritolata dall’orditoio (privo di qualsiasi sicurezza) a cui era addetta nell’Orditura srl di via Garigliano a Montemurlo per l’appunto il 3 maggio 2021.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Luana, cinque anni dopo. “Il dolore non passa mai, ora c’è chi mi attacca ma vado avanti lo stesso” Notizie correlate Leggi anche: Giroud gol! Il Lilla passa a Belgrado. Calabria sbaglia il rigore, Panathinaikos avanti lo stesso De Luca attacca sulla crisi del centrodestra ma Scurria avverte: "Io non mollo, vado avanti"Dalla riforma elettorale che prova a rimettere in moto il centrodestra dopo la bocciatura referendaria, fino alle scintille tutte siciliane – e... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Luana, cinque anni dopo. Il dolore non passa mai, ora c’è chi mi attacca ma vado avanti lo stesso; Si getta dal balcone con i figli, le parole del vescovo: riconoscere il dolore nascosto. Luana, cinque anni dopo. Il dolore non passa mai, ora c’è chi mi attacca ma vado avanti lo stessoEmma Marrazzo, mamma della giovane stritolata dall’orditoio il 3 maggio 2021, porta avanti la battaglia per la sicurezza. Ogni ricorrenza la passiamo al cimitero, per me non è più vita ... lanazione.it Firenze lo spettacolo su Luana D'Orazio, la madre: Dopo cinque anni non è cambiato nienteUno spettacolo per raccontare la vita di Luana D'Orazio, la giovane di soli 22 anni morta in un incidente sul lavoro in una ditta tessile di Montemurlo ... gonews.it Il matrimoniale di Luana e Andrea @tenutadisipioeventi @isolaverdefloraldesign @luana.ditomo #bride @ciarroandrea @giannimucci_wedding #wedding #abruzzoeventi #allestimentofloreale #fiorimatrimonio - facebook.com facebook