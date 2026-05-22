L’Ucraina fa strage di 007 russi Merz | Kiev nell’Ue da associata

Da laverita.info 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito del conflitto in Ucraina, le forze ucraine hanno dichiarato di aver colpito diverse basi e strutture di militari russi, tra cui una raffineria e un quartier generale dei servizi di sicurezza nel Kherson. Recentemente, il presidente ucraino ha rivendicato l’attacco, mentre il leader dell’opposizione britannica ha espresso supporto, dopo che sono state alleviati alcuni limiti alle sanzioni sul settore petrolifero russo. Nel frattempo, si discute della possibilità che l’Ucraina entri nell’Unione Europea come paese associato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A distanza di pochi giorni dal massiccio attacco ucraino su Mosca, nel mirino di Kiev è entrata anche una sede dei servizi segreti russi. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, su X: «È stato colpito un quartier generale del Servizio federale di Sicurezza della Federazione Russa (Fsb)». La base dell’Fsb si trova a Genicheska Hirka, nell’oblast di Kherson. Allegando il video del raid, ha aggiunto che «le perdite russe sono circa un centinaio tra morti e feriti». Anche in questo caso si tratta di un messaggio per «i russi» visto che «devono capire che devono porre fine a questa loro guerra». Ma non è stato l’unico attacco: il presidente ucraino ha infatti rivendicato un raid contro «la raffineria russa di Sizran, a oltre 800 chilometri dal confine». 🔗 Leggi su Laverita.info

l8217ucraina fa strage di 007 russi merz kiev nell8217ue da associata
© Laverita.info - L’Ucraina fa strage di 007 russi. Merz: «Kiev nell’Ue da associata»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Ucraina, la proposta di Merz: “Kiev diventi ‘membro associato’ dell’Ue”Il cancelliere tedescoFriedrich Merzintende offrire all’Ucraina un nuovo status speciale come“membro associato” dell’Unione europeain risposta alla...

L’Ue esulta per la vittoria di Magyar, anche se sull’Ucraina somiglia a Orbán: sì a petrolio e gas russi. Aperture a Kiev? Le paga l’Ue“Vorrei dire al popolo ungherese che ce l’avete fatta di nuovo, contro ogni previsione, come nel 1956 (anno della Rivoluzione, ndr), quando vi siete...

l ucraina fa strageUcraina, il segnale di Putin, pioggia di droni e missili fa strage a KievQuarantotto ore dopo la fine del cessate il fuoco annunciato dal presidente Usa Donald Trump, la Russia torna a colpire l'Ucraina con uno dei più pesanti bombardamenti delle ultime settimane. ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web