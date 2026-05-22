L’Ucraina fa strage di 007 russi Merz | Kiev nell’Ue da associata

Nell’ambito del conflitto in Ucraina, le forze ucraine hanno dichiarato di aver colpito diverse basi e strutture di militari russi, tra cui una raffineria e un quartier generale dei servizi di sicurezza nel Kherson. Recentemente, il presidente ucraino ha rivendicato l’attacco, mentre il leader dell’opposizione britannica ha espresso supporto, dopo che sono state alleviati alcuni limiti alle sanzioni sul settore petrolifero russo. Nel frattempo, si discute della possibilità che l’Ucraina entri nell’Unione Europea come paese associato.

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