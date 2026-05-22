L’Ucraina fa strage di 007 russi Merz | Kiev nell’Ue da associata
Nell’ambito del conflitto in Ucraina, le forze ucraine hanno dichiarato di aver colpito diverse basi e strutture di militari russi, tra cui una raffineria e un quartier generale dei servizi di sicurezza nel Kherson. Recentemente, il presidente ucraino ha rivendicato l’attacco, mentre il leader dell’opposizione britannica ha espresso supporto, dopo che sono state alleviati alcuni limiti alle sanzioni sul settore petrolifero russo. Nel frattempo, si discute della possibilità che l’Ucraina entri nell’Unione Europea come paese associato.
A distanza di pochi giorni dal massiccio attacco ucraino su Mosca, nel mirino di Kiev è entrata anche una sede dei servizi segreti russi. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, su X: «È stato colpito un quartier generale del Servizio federale di Sicurezza della Federazione Russa (Fsb)». La base dell’Fsb si trova a Genicheska Hirka, nell’oblast di Kherson. Allegando il video del raid, ha aggiunto che «le perdite russe sono circa un centinaio tra morti e feriti». Anche in questo caso si tratta di un messaggio per «i russi» visto che «devono capire che devono porre fine a questa loro guerra». Ma non è stato l’unico attacco: il presidente ucraino ha infatti rivendicato un raid contro «la raffineria russa di Sizran, a oltre 800 chilometri dal confine». 🔗 Leggi su Laverita.info
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