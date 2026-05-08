Orrore e violenza nella notte donna trovata a terra in casa priva di sensi e col volto tumefatto | sul posto carabinieri e ambulanze
I residenti di via Baracca a Cantù hanno assistito ieri sera all’arrivo di diverse pattuglie dei carabinieri e di ambulanze. Intorno alle 22, un’abitazione è stata raggiunta dai soccorritori, che hanno trovato una donna priva di sensi e con il volto tumefatto all’interno dell’appartamento. La scena ha causato grande sconcerto tra i vicini, che hanno assistito alle operazioni di soccorso e alle forze dell’ordine sul posto.
Grande confusione ieri sera attorno alle 22 a Cantù, in via Baracca, dove diversi residenti hanno visto arrivare più pattuglie dei carabinieri e i mezzi di soccorso del 118 davanti a un’abitazione della zona.Secondo quanto è stato possibile ricostruire anche attraverso alcune testimonianze.🔗 Leggi su Quicomo.it
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