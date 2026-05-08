Orrore e violenza nella notte donna trovata a terra in casa priva di sensi e col volto tumefatto | sul posto carabinieri e ambulanze

I residenti di via Baracca a Cantù hanno assistito ieri sera all’arrivo di diverse pattuglie dei carabinieri e di ambulanze. Intorno alle 22, un’abitazione è stata raggiunta dai soccorritori, che hanno trovato una donna priva di sensi e con il volto tumefatto all’interno dell’appartamento. La scena ha causato grande sconcerto tra i vicini, che hanno assistito alle operazioni di soccorso e alle forze dell’ordine sul posto.

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Grande confusione ieri sera attorno alle 22 a Cantù, in via Baracca, dove diversi residenti hanno visto arrivare più pattuglie dei carabinieri e i mezzi di soccorso del 118 davanti a un’abitazione della zona.Secondo quanto è stato possibile ricostruire anche attraverso alcune testimonianze.🔗 Leggi su Quicomo.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Pride and Prejudice by Jane Austen - Audiobook | Volume 2, Chapters 11-19 Notizie correlate Cantù, trovata a terra in casa priva di sensi e con il volto tumefatto: arrestato il compagnoCantù (Como), 8 maggio 2026 – Quando i carabinieri di Cantù sono intervenuti ieri in una abitazione di Cantù, dove era stata segnalato al 112 una... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Orrore e violenza nella notte, donna trovata a terra in casa priva di sensi e col volto tumefatto: sul posto carabinieri e ambulanze; Filippo Dini: Alcesti attraversa l’orrore nello stesso percorso delle donne vittime di violenza; Orrore senza limiti: arrestato per brutali violenze su moglie e amante la voglio sfilettare; Garlasco, le agende dell’orrore: sesso estremo, violenza e ossessioni nelle carte su Chiara Poggi. Porno, autoerotismo e violenza: i diari dell'orrore di Andrea SempioPornografia, violenza, sesso estremo e pensieri ossessivi annotati nero su bianco in agende, quaderni e bloc notes. È questo uno degli elementi centrali del secondo filone investigativo sul delitto di ... msn.com Orrore nella scuola calcio a Napoli, mister abusa di un allievo under 14La Polizia di Stato ha dato esecuzione all’Ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal ... internapoli.it Fake news È davvero vergognoso che lei difenda Israele che viola i diritti umani e commette crimini contro l' umanità. È la complicità di persone come lei che rende possibile l' orrore di Gaza, della Cisgiordania e del Libano. x.com ORDINE PARANORMALE + ORRORE COSMICO FUNZIONA reddit