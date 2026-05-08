I carabinieri di Cantù sono intervenuti ieri in un’abitazione dopo aver trovato una donna a terra, priva di sensi e con il volto tumefatto. Sul posto è stato arrestato il compagno della donna, ritenuto responsabile di aver causato le lesioni. La vittima è stata portata in ospedale per le cure del caso. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti per le verifiche del caso.

Cantù (Como), 8 maggio 2026 – Quando i carabinieri di Cantù sono intervenuti ieri in una abitazione di Cantù, dove era stata segnalato al 112 una violenta lite tra due coniugi, si sono trovati davanti a una scena drammatica: la donna, 45 anni, era riversa sul pavimento della sala, priva di sensi, con il volto tumefatto e con evidenti segni di una violenta colluttazione. A fronte della gravità delle condizioni della vittima, è stato subito richiesto l’intervento dei sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure sul posto, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli di Erba, dove è stata ricoverata a causa delle gravi lesioni subite.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cantù, trovata a terra in casa priva di sensi e con il volto tumefatto: arrestato il compagno

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