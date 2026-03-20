Un casolare abbandonato nel Parco degli Acquedotti a Roma è esploso, causando la morte di un uomo e di una donna. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno rinvenuto i corpi senza vita all’interno del edificio crollato. L’incidente si è verificato nella zona di Capannelle, dove il casolare era spesso usato come riparo da senza fissa dimora.

AGI - I vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenuti nel Parco degli Acquedotti, zona Capannelle, per il crollo di un casolare abbandonato, utilizzato a volte come riparo da senza fissa dimora: rinvenuti i corpi privi di vita di due persone, un uomo e una donna. Sono in corso operazioni per escludere l'eventuale presenza di ulteriori persone coinvolte, anche con unità cinofile e Usar per la ricerca e soccorso tra le macerie. Scientifica al lavoro per l’identificazione delle vittime. Tatuaggi sul corpo di entrambe le vittime. Parte da qui il tentativo di identificazione da parte della polizia di Stato intervenuta sul posto insieme alla Polizia Scientifica e ai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Esplode un casolare abbandonato a Roma, morti un uomo e una donna

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