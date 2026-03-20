Un crollo ha coinvolto un casolare abbandonato nel parco degli Acquedotti a Roma, causando la morte di un uomo e di una donna. Il solaio è improvvisamente crollato, seppellendo le due persone sotto le macerie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due.

Roma, 10 marzo 2016 – È crollato il solaio di un casolare abbandonato a Roma: un uomo e una donna sono morti sotto le macerie. I cadaveri sono stati scoperti poco prima delle 9 di questa mattina al parco degli Acquedotti, zona sud-est della città. A causare il crollo è stata un’ esplosione avvenuta ieri sera all’interno della struttura, una ex casa cantoniera usata come rifugio notturno dai senza tetto. I cadaveri delle due vittime sono stati scoperti dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto subito dopo il crollo. Le due vittime non hanno ancora un nome, la polizia sta cercando di identificarli. Sono in corso le operazioni per escludere la presenza di altre persone coinvolte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tragedia a Roma, crolla il solaio di un casolare abbandonato al parco degli Acquedotti. Morti un uomo e una donna

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