Donna armata irrompe in un minimarket a Roma sparo e panico | arrestata

Da virgilio.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna armata con una pistola a salve ha fatto irruzione in un minimarket a Roma, sparando un colpo in aria e causando panico tra i clienti. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, è stata arrestata e sottoposta a obbligo di dimora a Ladispoli. La donna, giovane, aveva tentato una rapina nel negozio, ma l’intervento delle forze di polizia ha evitato conseguenze più gravi.

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Eseguito un arresto in seguito a un episodio avvenuto nella periferia nord-ovest di Roma, dove una giovane armata di pistola ha fatto irruzione in un minimarket, tentando una rapina e seminando il panico tra i presenti. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha impedito che la donna riuscisse a fuggire, portando al suo fermo e al sequestro dell’arma, risultata poi essere una pistola a salve. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a tarda sera nel quartiere Primavalle, in via Pasquale II. Una giovane donna, armata di una pistola semiautomatica, ha fatto irruzione in un piccolo esercizio commerciale della zona, minacciando i presenti e pretendendo la consegna dell’incasso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

donna armata irrompe in un minimarket a roma sparo e panico arrestata
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