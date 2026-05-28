Una donna armata con una pistola a salve ha fatto irruzione in un minimarket a Roma, sparando un colpo in aria e causando panico tra i clienti. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, è stata arrestata e sottoposta a obbligo di dimora a Ladispoli. La donna, giovane, aveva tentato una rapina nel negozio, ma l’intervento delle forze di polizia ha evitato conseguenze più gravi.

Eseguito un arresto in seguito a un episodio avvenuto nella periferia nord-ovest di Roma, dove una giovane armata di pistola ha fatto irruzione in un minimarket, tentando una rapina e seminando il panico tra i presenti. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha impedito che la donna riuscisse a fuggire, portando al suo fermo e al sequestro dell’arma, risultata poi essere una pistola a salve. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a tarda sera nel quartiere Primavalle, in via Pasquale II. Una giovane donna, armata di una pistola semiautomatica, ha fatto irruzione in un piccolo esercizio commerciale della zona, minacciando i presenti e pretendendo la consegna dell’incasso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donna armata irrompe in un minimarket a Roma, sparo e panico: arrestata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sequestrano 2 persone a Roma, la polizia irrompe e li arresta: fra i 4 fermati anche una 16enne armataDue uomini sono stati sequestrati in un'abitazione a Torrenova e rinchiusi in una cantina.

Novara, panico alla scuola materna: donna armata di coltello fa irruzione e si barrica in un’aula, fermata col taserA Novara, una donna armata di coltello ha fatto irruzione in una scuola materna e si è barricata in un’aula.