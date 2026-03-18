Novara panico alla scuola materna | donna armata di coltello fa irruzione e si barrica in un’aula fermata col taser

A Novara, una donna armata di coltello ha fatto irruzione in una scuola materna e si è barricata in un’aula. I Carabinieri sono intervenuti e l’hanno immobilizzata usando un taser. L’intervento si è concluso con la sua cattura, senza riportare feriti. La scena ha generato momenti di tensione tra i bambini e il personale scolastico presenti nell’istituto.

A Novara, una donna armata di coltello si è barricata in un asilo: i Carabinieri l'hanno bloccata utilizzando un taser L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Bandito fa irruzione con un coltello: rapina a mano armata in una farmaciaSul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del responsabile Rapina a mano... Novara, straniera entra all’asilo con un coltello in mano: bloccata dai carabinieri col taserUna donna si è introdotta in un asilo di Novara con un coltello in mano e si è barricata in un locale fino a che i carabinieri non l’hanno bloccata... Una selezione di notizie su Novara panico alla scuola materna donna... Discussioni sull' argomento Terrore all’asilo: donna armata di coltello si barrica a scuola, disarmata con il taser; Schianto devastante in città, auto distrutte e momenti di panico tra i presenti in strada. Novara, panico alla scuola materna: donna armata di coltello fa irruzione e si barrica in un’aula, fermata col taserA Novara, una donna armata di coltello si è barricata in un asilo: i Carabinieri l'hanno bloccata utilizzando un taser ... orizzontescuola.it Novara, donna entra all'asilo con un coltello in mano: bloccata dai carabinieri col taserLeggi su Sky TG24 l'articolo Novara, donna entra all'asilo con un coltello in mano: bloccata dai carabinieri col taser ... tg24.sky.it Attimi di paura ieri pomeriggio in un asilo del centro di Novara. Una donna straniera armata di un grosso coltello da cucina è entrata e si è barricata in una stanza. Le collaboratrici scolastiche hanno immediatamente chiamato i Carabinieri del Nucleo Operativ - facebook.com facebook