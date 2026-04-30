Sequestrano 2 persone a Roma la polizia irrompe e li arresta | fra i 4 fermati anche una 16enne armata

Due uomini sono stati sequestrati in un'abitazione a Torrenova e rinchiusi in una cantina. La polizia ha fatto irruzione sul posto e li ha arrestati, intervenendo anche su richiesta di riscatto fatta al fratello di uno degli ostaggi. Tra i quattro fermati ci sarebbe anche una ragazza di 16 anni, che si trovava armata al momento dell'intervento. Le forze dell'ordine stanno valutando i dettagli dell'operazione.