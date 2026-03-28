Sabato 28 marzo alle 16.30, l’auditorium dell’Accademia Musicale di Firenze verrà intitolato al Maestro Giuseppe Fricelli. La cerimonia si terrà presso l’edificio di via Adriani 27 e vedrà la partecipazione di rappresentanti dell’istituto e del mondo della musica. L’intitolazione rende omaggio alla carriera di Fricelli, noto come pianista, compositore e insegnante attivo sia in Italia che all’estero.

Firenze, 28 marzo 2026 - Sabato 28 marzo alle ore 16.30, l’Auditorium dell’Accademia Musicale di Firenze (via Adriani 27) sarà ufficialmente intitolato al Maestro Giuseppe Fricelli, pianista, compositore e docente, protagonista del panorama musicale italiano e internazionale. La cerimonia, a ingresso libero fino a esaurimento posti, rappresenta un momento di omaggio e riconoscenza nei confronti di una figura che ha segnato profondamente la vita artistica della città e non solo. Nato a Figline Valdarno nel 1948 e scomparso nel 2023, Fricelli ha svolto un’intensa attività concertistica con oltre duemila esibizioni in tutto il mondo, affiancando all’attività di interprete una costante ricerca compositiva e un impegno didattico che lo ha portato a formare generazioni di musicisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accademia Musicale di Firenze, intitolato l’auditorium al Maestro Giuseppe Fricelli

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