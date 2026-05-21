Il padre di Andrea Sempio ha dichiarato che suo figlio non ha nulla a che fare con l’omicidio di Chiara Poggi, aggiungendo di considerare le accuse come un’ingiustizia. La famiglia si dice certa dell’innocenza del giovane e si appoggia a questa convinzione per affrontare il momento. La vicenda giudiziaria prosegue, mentre le indagini continuano a cercare elementi che possano chiarire la verità sui fatti accaduti. Nessun dettaglio ulteriore è stato fornito dai familiari in questa fase.

Garlasco (Pavia), 21 maggio 2026 – " Siamo forti dell'innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene". Lo afferma Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, in una intervista al Tg1 che andrà in onda alle 13:30. " Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente. Q uesta è una vigliaccata. Di chi non lo so.", ha aggiunto l'uomo in una anticipazione dell'intervista sui profili social del Tg1 Rai parlando della morte di Chiara, uccisa il 13 agosto del 2007 nella villetta di famiglia di via Pascoli a Garlasco. https:www.ilgiorno.itpaviacronacagemelle-cappa-atti-costituzione-parte-civile-io1as4bi La difesa si prepara al contrattacco. Andrea Sempio è l'unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco della Procura di Pavia, che nelle scorse settimane gli ha notificato l'avviso di chiusura delle indagini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giuseppe Sempio: “Andrea non c’entra niente con l’omicidio di Chiara Poggi. Questa è una vigliaccata, di chi non so”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'autore dell'omicidio di Chiara Poggi è Alberto Stasi. L'ex Pm Venditti in esclusiva a Ignoto x

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Garlasco, il padre di Sempio: “Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c’entra niente. È una vigliaccata”

Leggi anche: Il padre di Andrea Sempio al Tg1: "Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, questa è una vigliaccata"

Il delitto di #Garlasco: agli atti anche le lettere che la madre di Andrea #Sempio inviò ad Alberto #Stasi durante la prima inchiesta sul figlio, poi archiviata. Dovete chiedergli scusa, scriveva. #Tg1 Giuseppe La Venia x.com

Giuseppe Sempio: Andrea non c’entra niente con l’omicidio di Chiara Poggi. Questa è una vigliaccata, di chi non soIl padre dell’unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco in un’intervista al Tg1: Siamo forti dell'innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene ... ilgiorno.it

Garlasco, al Tg1 l'ira del padre di Sempio: È una vigliaccataAndrea Sempio tirato dentro alla nuova indagine sul delitto di Garlasco per una Vigliaccata. È questo quello che emerge dalle ... iltempo.it

Giuseppe Zeno: Daniela Santanchè ha tradito il mercato. Ci ha fatto perdere 500mila euro | Processo per falso in bilancio in corso in tribunale a Milano reddit