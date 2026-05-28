Donati | Non siamo una propostina elettorale ma un esempio per altri I partiti? Non possono vivere di rendita

Marco Donati, candidato sindaco di Scelgo Arezzo, ha commentato il risultato elettorale spiegando che molti voti disgiunti sono arrivati anche a lui. Arrivato terzo al primo turno, ha sottolineato che la sua coalizione civica non si considera una semplice proposta elettorale, ma un esempio per altri. Donati ha anche affermato che i partiti non possono vivere di rendita e ha indicato la necessità di scelte future in vista delle prossime fasi elettorali.

“Sì è vero molti voti disgiunti sono arrivati anche nei miei confronti”. Marco Donati, il candidato sindaco di Scelgo Arezzo e della coalizione civica arrivato terzo al primo turno delle amministrative di Arezzo, parla del risultato ottenuto e anche delle scelte da prendere in vista del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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