100.000 euro | bastano per vivere di rendita? No i numeri

Da un’indagine emerge che, per dieci milioni di italiani, 100.000 euro non sono sufficienti per vivere di rendita. La domanda se questa somma possa garantire una serenità finanziaria è stata posta, ma i dati indicano che, attualmente, non basta. La realtà dei numeri parla chiaro e smentisce l’idea di una soluzione facile per una vita senza preoccupazioni economiche.

Dieci milioni di italiani sognano la libertà finanziaria, ma 100.000 euro bastano davvero? La risposta breve è no, almeno non oggi. Con un rendimento medio del 3-5%, il capitale genera da 3.000 a 5.000 euro lordi annui, una cifra che copre solo una frazione delle spese medie italiane, stimate dall'Istat a 2.755 euro al mese nel 2024. L'analisi economica di Alessandra Di Bartolomeo chiarisce che il costo della vita in Italia rende impossibile vivere esclusivamente di rendita con tale somma. Le tasse sul reddito finanziario e l'inflazione erodono ulteriormente il guadagno reale. Il capitale può servire come base per costruire un patrimonio maggiore, non come fonte primaria di sussistenza immediata.