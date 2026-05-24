Il virus può sopravvivere nello sperma maschile fino a sei anni. Questa permanenza prolungata rappresenta un potenziale rischio di trasmissione attraverso rapporti sessuali. La presenza del virus nell'apparato riproduttivo maschile è stata documentata in vari studi, evidenziando la possibilità di infezione anche a distanza di anni dall'infezione iniziale. Non sono stati ancora definiti tutti i meccanismi di diffusione, ma la durata elevata desta preoccupazione.

Dopo il caso della MV Hondius, l’hantavirus fa paura. A preoccupare non è tanto il rischio pandemico in sé, quanto la gravità delle forme più aggressive della malattia che, nel caso delle varianti diffuse nel continente americano, presentano un tasso di mortalità tra il 30% e il 50%. Secondo quanto riportato dalle autorità sanitarie, undici passeggeri della nave da crociera hanno contratto il virus Andes e tre persone sono morte. Gli esperti sottolineano che non esistono elementi per parlare di un rischio paragonabile a quello di una pandemia come Covid-19, ma ora c'è un'altra preoccupazione che emerge. L’hantavirus può infatti restare nell’organismo per diverse settimane e tracce del suo materiale genetico sono state individuate nello sperma umano anche a distanza di anni dall’infezione iniziale e dalla guarigione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'hantavirus e gli altri virus che possono vivere nello sperma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

O HANTAVÍRUS ESTÁ AQUI! Adultos Acima dos 60 Precisam Ver Isto

Notizie e thread social correlati

Hantavirus Andes, allarme sui test: ‘I casi asintomatici possono trasmettere il virus’Un nuovo allarme riguarda l'Hantavirus Andes, con preoccupazioni sul fatto che i casi asintomatici possano trasmettere il virus.

Esiste un vaccino? Cani e gatti possono trasmettere il virus? Come posso proteggermi? Domande e risposte sull’HantavirusL’interesse sull’Hantavirus cresce dopo che tre persone sono decedute a causa di un focolaio rilevato sulla nave da crociera MV Hondius.

Temi più discussi: Hantavirus, cos’è il virus che torna a far paura e quali sono le raccomandazioni ufficiali; Hantavirus: differenze con il Covid e rischio epidemiologico; Hantavirus: cos'è, sintomi, trasmissione; Hantavirus e Covid, le differenze tra i due patogeni e cosa deve preoccupare.

L’ #Hantavirus è un virus trasmesso principalmente dai roditori infetti attraverso ambienti contaminati La #prevenzione resta fondamentale: attenzione all’igiene, agli ambienti chiusi e al contatto con roditori x.com

Gli americani esposti all'Hantavirus sono contrariati per essere stati costretti alla quarantena in Nebraska reddit

Il virus può nascondersi nell'apparato riproduttivo maschile fino a sei anni. Vediamo quali sono i rischiLe tracce di hantavirus restano nello sperma anche a distanza di anni. Ecco cosa c'è da sapere secondo gli esperti e quali sono i rischi. gazzetta.it

Hantavirus, lo studio: Contagi non possono causare una pandemia, ma gravi epidemieLeggi su Sky TG24 l'articolo Hantavirus, lo studio: 'Contagi non possono causare una pandemia, ma gravi epidemie' ... tg24.sky.it