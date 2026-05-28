Donald Trump | narcisismo e geopolitica

La crisi tra l’amministrazione Trump e la NATO è iniziata a causa di tensioni legate alle spese militari e alla partecipazione alle missioni internazionali. Trump aveva richiesto agli alleati di aumentare i contributi finanziari, criticando alcuni paesi per il loro scarso impegno. La disputa ha portato a scontri pubblici e a un’escalation nelle discussioni sulla strategia comune. La questione ha coinvolto anche le decisioni politiche e militari relative alla sicurezza collettiva nell’area euro-atlantica.

La crisi esplosa tra l’amministrazione Trump e la NATO per effetto dell’aggressione israelo-statunitense contro l’Iran non può essere letta solo come un incidente diplomatico, bensì come il riflesso di una linea politica, maturata dopo il ritorno del tycoon alla Casa Bianca, frutto anche (ma non solo) di una personalità molto particolare, che diversi analisti (e non solo di geopolitica) propendono a classificare come affetta da un forte narcisismo, come tale impermeabile al dubbio e al confronto – figuriamoci a una cooperazione tra pari – che diviene a sua volta la lente attraverso la quale vengono elaborate e attuate decisioni impattanti sulla politica internazionale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Donald Trump: psicología del poder y el narcisismo político

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