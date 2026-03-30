Donald Trump i dubbi sulla salute mentale | i sintomi del declino cognitivo e il dubbio narcisismo maligno

Negli ultimi tempi, si è intensificato il dibattito pubblico sulla salute mentale di Donald Trump, con particolare attenzione ai sintomi di un possibile declino cognitivo. Sono stati segnalati comportamenti che hanno sollevato dubbi sulla sua lucidità, accompagnati da accuse di narcisismo maligno. La discussione si concentra sulla sua capacità di mantenere un ruolo di leadership in un contesto internazionale complesso.

Non è più soltanto una questione politica. Attorno a Donald Trump si è riacceso un dibattito che tocca direttamente la sua lucidità mentale e la capacità di guidare gli Stati Uniti in una fase internazionale estremamente delicata. Tra gaffe, dichiarazioni contraddittorie e una comunicazione sempre più discontinua, il tema è tornato al centro dell’attenzione, anche alla luce delle tensioni globali legate al conflitto con l’Iran. Tra gaffe e messaggi contraddittori. Nelle ultime settimane, diversi episodi hanno alimentato interrogativi. Dalle uscite infelici in contesti diplomatici ai frequenti cambi di posizione sulla guerra, il comportamento del presidente è apparso a molti osservatori poco lineare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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