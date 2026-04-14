Donald Trump tra megalomania e narcisismo? L’analisi della psichiatra

Una psichiatra ha analizzato il comportamento di Donald Trump, evidenziando tratti di megalomania e narcisismo. Recentemente, l’ex presidente ha attaccato il Papa Leone e ha pubblicato un post in cui si è rappresentato nei panni di Gesù. In un’intervista al ‘Corriere della Sera’, Trump si è anche rivolto a Giorgia Meloni, criticandola pubblicamente. Questi episodi si inseriscono in una serie di dichiarazioni e azioni che hanno suscitato attenzione.

Dopo il duro attacco a Papa Leone e il post nei panni di Gesù, ora Donald Trump -parlando con il ‘Corriere della Sera’ – se la prende anche con Giorgia Meloni. Megalomania, narcisismo, mancanza di freni inibitori? “Il narcisismo contempla un innamoramento di se stessi e delle proprie opinioni. Ebbene, come come Società italiana di psichiatria non facciamo diagnosi a distanza, ma possiamo riconoscere degli stili comunicativi ”, risponde a LaSalute di LaPresse Paola Calò, vice segretaria della Società italiana di psichiatria (Sip). “Negli interventi di Donald Trump – dice la specialista, che dirige la Struttura complessa della Asl di Lecce – si riconosce uno stile comunicativo improntato alla grandiosità, alla polarizzazione su se stesso e in qualche caso anche all’ aggressività verbale.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Donald Trump tra megalomania e narcisismo? L’analisi della psichiatra Donald Trump's Mental Health Analysis | Is He a Malignant Narcissist Donald Trump e il Papa, per lo psichiatra più che megalomania c’è una chiara strategiaNon bastano il durissimo attacco a Papa Leone e il post in cui – con l’aiuto dell’AI – appare come un moderno Gesù Cristo, per spingere lo psichiatra... Leggi anche: Donald Trump, i dubbi sulla salute mentale: i sintomi del declino cognitivo e il dubbio “narcisismo maligno”