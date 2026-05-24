Vicino alla Casa Bianca sono stati esplosi più di 20 colpi di arma da fuoco, ferendo un passante. L’assalitore, un 21enne con precedenti problemi psichiatrici, è stato ucciso dalle forze dell’ordine. La scena si è svolta in un’area pubblica, con testimoni che hanno riferito di aver sentito diversi spari. Nessun altro ferito grave è stato segnalato.

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© Virgilio.it - Spari vicino alla Casa Bianca, ancora paura per Donald Trump: ucciso l'assalitore Nasir Best

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Spari vicino alla Casa Bianca, paura per Trump: uomo armato ucciso dal Secret Service

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