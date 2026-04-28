Re Carlo e la regina Camilla sono arrivati negli Stati Uniti su invito del presidente Donald Trump. La visita di Stato è stata accompagnata da una serie di fotografi che hanno immortalato i momenti ufficiali, tra incontri con il pubblico e cerimonie ufficiali. A riceverli all’aeroporto c’erano anche Melania Trump, accompagnata dall’ex presidente e dalla first lady, mentre i reali hanno partecipato a eventi pubblici e incontri istituzionali durante il loro soggiorno.

Re Carlo e la regina Camilla sono arrivati negli Stati Uniti su invito del presidente Donald Trump. Scoprite tutte le foto del loro itinerario di quattro giorni, che porterà i sovrani da Washington a New York e in Virginia.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Re Carlo, la regina Camilla, Donald Trump e Melania Trump: tutte le foto della visita di Stato dei reali

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