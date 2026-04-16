Dopo un confronto pubblico con il Papa Leone XIV, un ex presidente degli Stati Uniti ha ripreso a commentare sulla questione iraniana. In un discorso recente, ha affermato che il Papa dovrebbe capire che l'Iran non otterrà il nucleare e ha dichiarato che un accordo si trova vicino. Le sue parole si inseriscono in un contesto di tensione tra le parti, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi.

Donald Trump dopo lo scontro con Papa Leone XIV torna a parlare del Pontefice e lo fa a modo suo: diretto. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato di non reputare necessario un incontro con Papa Leone per chiarire le loro divergenze. Parlando con i giornalisti fuori dalla Casa Bianca, Trump ha aggiunto: "E' molto importante che il Papa capisca che l'Iran ha ucciso 42 mila persone totalmente disarmate, erano manifestanti, l'Iran non può avere un'arma nucleare. Ogni Paese, compresa l'Italia dove lui vive, sarebbe in pericolo". Poi parlando anche della tregua tra Libano e Israele, il presidente americano ha anche fatto il punto sulla crisi iraniana: "Stiamo procedendo bene, ve lo assicuro", ha detto Trump ai giornalisti prima di lasciare la Casa Bianca.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Donald Trump: "Il Papa deve capire che l'Iran non avrà il nucleare. Accordo vicino"

Trump: L'attacco all'Iran per fermare la minaccia nucleare contro di noi

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