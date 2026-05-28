Un uomo ha ricevuto un rene donato dalla moglie, che ha deciso di sottoporsi alla chirurgia per salvargli la vita. L’intervento è stato effettuato in un ospedale della zona e si è concluso con successo. La donna ha deciso di donare un organo a suo marito senza coinvolgimenti di terzi. La procedura è stata approvata dai medici e il paziente è stato trasferito in reparto. La coppia ha affrontato insieme il percorso, senza ulteriori dettagli sulla durata o sulle condizioni post-operatorie.

Perugia, 28 maggio 2026 – Un dono che vale una vita. Una vita che vale un amore. E’ una storia straordinaria di coraggio e affetto quella che arriva da Perugia. E’ quella di Sonia e Marco, una coppia che si è sottoposta ad intervento chirurgico. Dopo la malattia del marito, infatti, la moglie ha deciso di donare il rene. Questo gesto è diventato un libro che racconta una storia vera, intensa e luminosa: quella di una donna che ha scelto di donare una parte di sé per salvare chi amava. Un trapianto non è solo un atto chirurgico, ma un gesto assoluto, un salto nel vuoto affidato alla forza dell’amore. La storia raccontata in un libro. “Ci sono storie che parlano di coraggio, altre di amore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dona il suo rene e salva il marito. “Gesto d’amore straordinario”

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