Susanna, 41 anni, ha deciso di donare un rene al marito Lorenzo, 52, affetto da un tumore da tempo. Il gesto è avvenuto a Pesaro e rappresenta un atto di grande generosità da parte di lei, che ha descritto l’azione come “la cosa più naturale”. La donazione si è svolta recentemente, coinvolgendo le strutture sanitarie della zona.

Pesaro, 17 marzo 2026 – Lui malato da tempo di un tumore, lei gli dona un rene. C’è questo enorme gesto d’amore nella vita di Susanna, 41 anni, e Lorenzo, 52. Sposati dal 2016, anni prima Lorenzo si era ammalato. Due anni fa, la scelta di Susanna di donargli un rene. La loro storia l’hanno raccontata giorni fa all’Alexander Museum Palace Hotel, all’incontro del ’Cenacolo Marcucci Pinoli’. “Ci siamo incontrati – racconta Susanna – il 19 aprile 2015 a un’assemblea di Admo Marche Nord. Eravamo entrambi volontari. All’inizio era solo una conoscenza legata all’impegno nell’associazione dei donatori di midollo osseo, ma presto è nato qualcosa di profondo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Susanna, il gesto d’amore: dona il rene al marito malato. “Era la cosa più naturale”

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