Dominik Mysterio | Eddie Guerrero per me è stato un grande uomo a differenza di mio padre Rey

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dominik Mysterio ha dichiarato che Eddie Guerrero è stato un grande uomo, a differenza di suo padre, Rey. Nei prossimi giorni sarà in Italia per un tour WWE, con l’evento principale Clash in Italy a Torino il 31 maggio.

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Dominik sarà in Italia nei prossimi giorni per un tour nella WWE: evento clou, Clash in Italy a Torino il 31 maggio prossimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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