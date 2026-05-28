Dominik Mysterio ha dichiarato che Eddie Guerrero è stato un grande uomo, a differenza di suo padre, Rey. Nei prossimi giorni sarà in Italia per un tour WWE, con l’evento principale Clash in Italy a Torino il 31 maggio.

Dominik sarà in Italia nei prossimi giorni per un tour nella WWE: evento clou, Clash in Italy a Torino il 31 maggio prossimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Rey Mysterio vs Eddie Guerrero: WWE Judgment Day 2005

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Dominik Mysterio parla in esclusiva per l’Italia: “Ritirerò mio padre. Voglio la sua maschera!”Dominik Mysterio, attuale campione AAA e ex WWE Intercontinental Champion, ha rilasciato un’intervista esclusiva in Italia.

WWE: Dominik e Rey Mysterio lavoreranno ancora insieme?In WWE, si parla della possibilità che Dominik e Rey Mysterio continuino a lavorare insieme.

Temi più discussi: Dominik Mysterio: Eddie Guerrero per me è stato un grande uomo, a differenza di mio padre Rey; Dominik Mysterio: Sono il Mysterio più grande di sempre. E agli italiani dico.... - INTERVISTA; Dominik Mysterio: Sognavo di lottare in AAA!; Michele M. Ippolito intervista Dominik: A voi piace molto Liv, starò attento a lei.

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