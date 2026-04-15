In WWE, si parla della possibilità che Dominik e Rey Mysterio continuino a lavorare insieme. Rey Mysterio si avvicina ai 52 anni e al suo ultimo periodo attivo, mentre Dominik si avvicina ai sei anni di carriera nel wrestling professionistico. La coppia di wrestler ha condiviso molte apparizioni sul ring, e ora si discute sulle future collaborazioni tra i due.

Uno, il padre, ormai prossimo a spegnere 52 candeline e quindi lanciato sul viale del tramonto; l’altro, il figlio, prossimo al suo sesto anniversario sul ring. Le loro strade si sono unite e poi definitivamente separate, ma c’è ancora speranza di vedere Rey e Dominik Mysterio lavorare insieme, che sia da alleati o da avversari? A rispondere è Dominik, che in una recente intervista con Burn Factory di cui ha parlato Fightful, è tornato sull’ipotesi in questione, e sembra che se mai ciò dovesse avvenire questo non sarà molto presto. Dirty Dom ha detto molto chiaramente che al momento non ha nessun interesse nel tornare a lavorare gomito a gomito insieme a suo padre Rey.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Dominik e Rey Mysterio lavoreranno ancora insieme?

LUCHA COMPLETA: Dominik Mysterio y El Grande Americano vs. Dragon Lee y Vikingo | Lucha Libre AAA

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