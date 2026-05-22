Dominik Mysterio parla in esclusiva per l’Italia | Ritirerò mio padre Voglio la sua maschera!

Dominik Mysterio, attuale campione AAA e ex WWE Intercontinental Champion, ha rilasciato un’intervista esclusiva in Italia. Durante l'incontro, ha dichiarato di voler ritirare suo padre e di desiderare di ottenere la sua maschera. La conversazione è stata condotta dalla pagina social RompiPallone.it, che ha avuto l'opportunità di parlare con lui riguardo ai suoi progetti futuri e alle sue aspirazioni nel mondo del wrestling.

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La nota pagina social RompiPallone.it ha avuto modo di poter intervistare l’attuale campione AAA ed ex WWE Intercontinental Champion, Dominik Mysterio. A riuscire nell’impresa, Claudio Mancini, giornalista sportivo da sempre appassionato al mondo del wrestling, il quale tra il 2024 e 2025 diede vita ad una programmazione sul canale YouTube di TV Play insieme a Stefano Benzi. Claudio ci ha fornito in concomitanza con RompiPallone, la possibilità di poter condividere tale intervista, motivo per il quale vi riportiamo le fasi salienti della chiacchierata avuto con “Dirty Dom”. Sei l’unico atleta nella storia ad essere sotto contratto con la WWE e ad aver vinto il titolo mondiale della AAA. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Dominik Mysterio parla in esclusiva per l’Italia: “Ritirerò mio padre. Voglio la sua maschera!” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Dominik Mysterio es criticado por esta Razón Sullo stesso argomento WWE: Dominik Mysterio difende il titolo AAA per la prima volta a RAWLa puntata di RAW di questa sera ha vissuto un momento storico, quando Dominik Mysterio ha messo in palio il suo AAA Mega Championship affrontando... WWE: Dominik e Rey Mysterio lavoreranno ancora insieme?Uno, il padre, ormai prossimo a spegnere 52 candeline e quindi lanciato sul viale del tramonto; l’altro, il figlio, prossimo al suo sesto... WWE, Dominik Mysterio verso Clash in Italy: tra il mito di Buffon e il no all'ananas sulla pizzaIntervista a Dominik Mysterio in vista dello storico sbarco della WWE in Italia su Netflix. I suoi ricordi d'infanzia, l'idolo Buffon e il superamento del test d'italianità ... corrieredellosport.it