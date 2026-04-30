Domenica 3 maggio ingresso gratuito alla Reggia di Caserta

Domenica 3 maggio sarà possibile visitare gratuitamente la Reggia di Caserta, in occasione di Domenica al Museo. L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, permette l’ingresso senza biglietto nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. La Reggia, appartenente al complesso vanvitelliano, sarà aperta al pubblico senza costi di ingresso in questa occasione.

Il 3 maggio è Domenica al Museo alla Reggia di Caserta. Il Complesso vanvitelliano aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali la prima domenica di ogni mese.Aperti gli Appartamenti reali e il Parco.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Alla Reggia di Caserta l’8 marzo ingresso gratuito per le donneTempo di lettura: 2 minuti Ingresso gratuito per le donne alla Reggia di Caserta domenica 8 marzo. Il 25 aprile giornata a ingresso gratuito alla Reggia di Caserta: biglietti disponibili dal 17 aprileTempo di lettura: 3 minutiIl 25 aprile è giornata di gratuità alla Reggia di Caserta. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il 26 aprile la Reggia di Caserta accoglie COMICON EXTRA; Reggia di Caserta. Domenica 3 maggio gratis tra arte e parco; Domenica al Museo, il 3 maggio ingresso gratuito alla Reggia di Caserta; Di nuovo Domenica al Museo, il 3 maggio ingresso gratuito alla Reggia di Caserta. Reggia di Caserta, ingresso gratuito il 3 maggio: torna Domenica al MuseoCaserta – Un flusso di visitatori atteso e una macchina organizzativa pronta a gestire numeri importanti: domenica 3 maggio la Reggia di Caserta apre le porte ... pupia.tv Di nuovo Domenica al Museo, il 3 maggio ingresso gratuito alla Reggia di CasertaScopri tutti i dettagli riguardo Di nuovo Domenica al Museo, il 3 maggio ingresso gratuito alla Reggia di Caserta . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Caserta delle meraviglie La Reggia di Caserta, Patrimonio UNESCO dal 1997 insieme all’Acquedotto Carolino e al complesso di San Leucio, è una delle residenze reali più grandi e affascinanti al mondo. Un luogo capace di incantare con il suo maestoso p - facebook.com facebook La Tosca di Giacomo Puccini arriva alla Reggia di Caserta! Piazza Carlo di Borbone si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto 24 luglio 2026 | Reggia di Caserta Biglietti in vendita su buff.ly/0CgeaBv x.com