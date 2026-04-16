Il 25 aprile giornata a ingresso gratuito alla Reggia di Caserta | biglietti disponibili dal 17 aprile

Da anteprima24.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 aprile sarà possibile visitare gratuitamente la Reggia di Caserta, in occasione della celebrazione della Liberazione d’Italia. I visitatori potranno entrare senza pagare il biglietto, con i ticket disponibili a partire dal 17 aprile. Questa iniziativa è stata promossa dal Ministero della Cultura e coinvolge musei e parchi archeologici statali in tutta Italia, offrendo l’opportunità di scoprire il patrimonio culturale senza costi.

Tempo di lettura: 3 minuti Il 25 aprile è giornata di gratuità alla Reggia di Caserta. In occasione dell’anniversario della liberazione d’Italia, il Museo aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali. Aperti gli Appartamenti reali e il Parco reale. Chiusi le Sale Vanvitelli, il Teatro di Corte, il Giardino Inglese e la Gran Galleria. Per agevolare le procedure di ritiro dei biglietti e ridurre la fila in piazza Carlo di Borbone, una quota dei biglietti è destinata alla distribuzione online sulla piattaforma TicketOne da domani venerdì 17 aprile. Il numero massimo che ciascun account può ritirare è pari a 5 (misura antibagarinaggio).🔗 Leggi su Anteprima24.it

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