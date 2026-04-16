Il 25 aprile giornata a ingresso gratuito alla Reggia di Caserta | biglietti disponibili dal 17 aprile

Il 25 aprile sarà possibile visitare gratuitamente la Reggia di Caserta, in occasione della celebrazione della Liberazione d’Italia. I visitatori potranno entrare senza pagare il biglietto, con i ticket disponibili a partire dal 17 aprile. Questa iniziativa è stata promossa dal Ministero della Cultura e coinvolge musei e parchi archeologici statali in tutta Italia, offrendo l’opportunità di scoprire il patrimonio culturale senza costi.

Tempo di lettura: 3 minuti Il 25 aprile è giornata di gratuità alla Reggia di Caserta. In occasione dell’anniversario della liberazione d’Italia, il Museo aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali. Aperti gli Appartamenti reali e il Parco reale. Chiusi le Sale Vanvitelli, il Teatro di Corte, il Giardino Inglese e la Gran Galleria. Per agevolare le procedure di ritiro dei biglietti e ridurre la fila in piazza Carlo di Borbone, una quota dei biglietti è destinata alla distribuzione online sulla piattaforma TicketOne da domani venerdì 17 aprile. Il numero massimo che ciascun account può ritirare è pari a 5 (misura antibagarinaggio).🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il 25 aprile giornata a ingresso gratuito alla Reggia di Caserta: biglietti disponibili dal 17 aprile Notizie correlate Ingresso gratis alla Reggia il 25 aprile: biglietti limitatiIn occasione della Festa della Liberazione è previsto l'ingresso gratuito alla Reggia di Caserta. Alla Reggia di Caserta l’8 marzo ingresso gratuito per le donneTempo di lettura: 2 minuti Ingresso gratuito per le donne alla Reggia di Caserta domenica 8 marzo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ponte del 25 aprile, gli eventi imperdibili in giro per l’Italia: scopri i più belli!; Cosa fare il 25 aprile 2026 a Napoli?; Festa della Liberazione, Parma presenta il calendario: eventi per tutto il mese fino al 9; Gigi D'Alessio, la possibile scaletta del concerto a Padova. Il 25 aprile 2026 giornata a ingresso gratuito alla Reggia di CasertaBiglietti disponibili su TicketOne dal 17 aprile Riceviamo e pubblichiamo. Il 25 aprile è giornata di gratuità alla Reggia di Caserta. In occasione dell'anniversario della liberazione d'Italia, il Mus ... expartibus.it Reggia di Caserta, il 25 aprile ingresso con biglietto gratuitoCaserta – In occasione dell’anniversario della Liberazione d’Italia, la Reggia di Caserta apre le sue porte al pubblico con ingresso gratuito nella giornata ... pupia.tv Reggia di Caserta added a new photo. - Reggia di Caserta facebook