Dalla scuola ai trasporti sciopero domani 27 marzo | chi si ferma

Domani, 27 marzo, si svolgeranno scioperi che coinvolgeranno i lavoratori del trasporto pubblico locale, gli insegnanti e i giornalisti. La protesta interesserà diverse città e si prevedono possibili disagi nelle attività quotidiane. Le organizzazioni sindacali hanno annunciato le astensioni dal lavoro senza specificare eventuali fasce orarie di garanzia. Le autorità locali hanno invitato a verificare eventuali variazioni nei servizi.

(Adnkronos) – Nuovo venerdì di scioperi. Domani, 27 marzo, a incrociare le braccia sono i lavoratori del trasporto locale, i dipendenti della scuola e i giornalisti. Dalle motivazioni agli orari: ecco cosa succede. AL Cobas ha proclamato uno sciopero che potrebbe avere conseguenze sul servizio delle linee Atm di Milano tra le ore 8:45 e le. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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