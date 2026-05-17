Cremonese una vittoria dal sapore amaro

La Cremonese ha conquistato una vittoria per 1-0 in trasferta contro l'Udinese, mentre il Lecce ha ottenuto un risultato positivo nella stessa giornata. La partita si è conclusa con il successo della squadra ospite, che ha segnato il gol decisivo nel corso del primo tempo. La formazione di casa ha tentato di recuperare, ma senza riuscire a trovare la rete. La vittoria rappresenta un risultato importante per la Cremonese, anche se viene accompagnata da alcune difficoltà emerse durante il match.

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