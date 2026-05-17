Cremonese una vittoria dal sapore amaro
La Cremonese ha conquistato una vittoria per 1-0 in trasferta contro l'Udinese, mentre il Lecce ha ottenuto un risultato positivo nella stessa giornata. La partita si è conclusa con il successo della squadra ospite, che ha segnato il gol decisivo nel corso del primo tempo. La formazione di casa ha tentato di recuperare, ma senza riuscire a trovare la rete. La vittoria rappresenta un risultato importante per la Cremonese, anche se viene accompagnata da alcune difficoltà emerse durante il match.
Cremona – La Cremonese riesce nell’impresa di vincere (1-0) a Udine, ma il Lecce replica impietosamente all’ultimo istante di recupero in casa del Sassuolo e si presenta all’ultima giornata di campionato non solo con un punto di vantaggio sui grigiorossi, ma anche con il non trascurabile vantaggio di poter ospitare un Genoa ormai demotivato, al contrario del Como che arriverà allo “Zini” deciso ad inseguire sino in fondo il sogno della Champions League. Allo Stadio Friuli la compagine ospite, schierata nell’occasione più delicata con la difesa a tre da m ister Giampaolo, parte subito all’inseguimento della vittoria assolutamente da non mancare e Maleh e Grassi costruiscono le trame offensive che sin dai primi minuti chiamano al lavoro la difesa friulana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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