È trascorso un anno dall'ultima puntata condotta da Benedetta Parodi a Bake Off Italia. La conduttrice ha recentemente dichiarato di non sentire la mancanza del programma, preferendo il salato al dolce. La sua uscita dalla trasmissione ha attirato l'attenzione di alcuni media, che ne hanno riportato le parole in diverse interviste recenti. La sua esperienza nel talent culinario si è comunque conclusa nel modo che ha scelto lei.

E' passato un anno da quell'addio di Benedetta Parodi a Bake Off Italia, adesso la conduttrice rivela che non rimpiange quel programma: "Francamente l’idea di non sentire più quell’odore di vaniglia mi fa star bene" Benedetta Parodi lo scorso anno ha lasciato Bake Off Italia. Questo abbandono dopo 12 anni ha fatto molto scalpore e ci si è chiesti se la scelta sia stata sua oppure seBenijayl’abbia spinta a fare questo passo indietro per rinnovare il format. E se da una parteBrenda Lodigiani è felice di aver fatto quest’esperienzae tra qualche settimana inizierà con le riprese della nuova stagione,Benedetta Parodi, dal canto suo, non rimpiange per niente il programmaed è contenta della scelta che ha fatto.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Benedetta Parodi su Bake Off Italia: “Non mi manca, preferisco il salato al dolce”

Notizie correlate

Parodi-Lodigiani insieme in TV dopo la sostituzione a Bake OffRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Leggi anche: Parodi e Lodigiani di nuovo fianco a fianco in TV dopo il cambio a Bake Off

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Come si sono conosciuto Benedetta Parodi e il marito Fabio Caressa? Siamo usciti un paio di mesi senza neanche baciarci; Roberto Parodi, chi sono le sorelle Cristina e Benedetta | I viaggi insieme e l'amore per il giornalismo; Come si sono conosciuto Benedetta Parodi e il marito Fabio Caressa? Siamo usciti un paio di mesi senza neanche baciarci; Chi sono e cosa fanno nella vita i figli di Benedetta Parodi e Fabio Caressa: Matilde, Eleonora e Diego.

Benedetta Parodi sostituita a Bake Off: Come l’ha presa. Il retroscenaBenedetta Parodi non è più la conduttrice di uno dei programmi di cucina più amati della televisione italiana. Si tratta di Bake Off – Dolci in forno, in onda su Real Time nella prima serata del ... dilei.it

Benedetta Parodi lascia Bake off, la nuova conduttrice è Brenda LodigianiAria di novità a Bake off-Dolci in forno: Benedetta Parodi ha lasciato la conduzione del programma di Real Time dopo dodici anni. La prossima edizione, in onda come sempre tra la fine dell’estate e ... dilei.it

Benedetta Parodi e sua figlia, stupende, sembrano sorelle - facebook.com facebook