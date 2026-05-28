Dogane Brindisi Cisl Fp denuncia il collasso organizzativo | Sicurezza a rischio

Le dogane di Brindisi sono in crisi, secondo quanto denuncia la Cisl Fp. La situazione è descritta come al collasso, con evidenti problemi organizzativi. La denuncia segnala che questa condizione mette a rischio la sicurezza dei lavoratori e mette in difficoltà il funzionamento regolare dei servizi doganali. Nessun dettaglio su interventi o provvedimenti, solo una rappresentazione dello stato attuale.

BRINDISI – Una situazione definita “ormai al collasso”, con gravi ripercussioni sulla sicurezza dei lavoratori e sulla continuità dei servizi doganali. È la denuncia lanciata dalla Cisl Fp in merito alle condizioni operative dell’Uadm Puglia 3 – Brindisi, con particolare riferimento ai presidi di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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