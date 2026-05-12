A Sassari, il sindacato Fit Cisl segnala un peggioramento delle condizioni di sicurezza alla stazione ferroviaria. La denuncia riguarda l’occupazione delle aree riservate ai dipendenti da parte di soggetti non autorizzati e il rischio che questa situazione comporta. Inoltre, si evidenzia come le auto dei lavoratori nei parcheggi non siano adeguatamente protette contro possibili atti vandalici o furti.

? Punti chiave Chi sono i soggetti che occupano le aree riservate ai dipendenti?. Come vengono protette le auto dei lavoratori nei parcheggi della stazione?. Perché i controlli della Polizia Ferroviaria sono ritenuti insufficienti?. Quali misure concrete chiederà la Fit Cisl a RFI durante il vertice?.? In Breve Presenza di soggetti estranei nei parcheggi riservati al personale ferroviario di Sassari.. Danni materiali alle autovetture private dei dipendenti nelle aree di sosta.. Insufficienza dei controlli della Polizia Ferroviaria su tutta la struttura sassarese.. Richiesta formale di incontro urgente inviata alle segreterie regionali di RFI..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari, Fit Cisl denuncia il degrado alla stazione: “Sicurezza a rischio

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