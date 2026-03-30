Giugliano furti negli spogliatoi del Pronto Soccorso | la CISL FP denuncia episodi ripetuti e chiede più sicurezza

A Giugliano, si sono verificati diversi furti negli spogliatoi del Pronto Soccorso. La CISL FP ha inviato una comunicazione formale al Direttore Sanitario, evidenziando la ripetizione di questi episodi e chiedendo interventi per aumentare la sicurezza. La denuncia si aggiunge a una serie di segnalazioni riguardanti la tutela delle aree di servizio e la protezione del personale.

Tornano al centro dell’attenzione i problemi di sicurezza negli ospedali: la CISL FP ha inviato una segnalazione ufficiale al Direttore Sanitario, Dr. Nunzio Quinto, denunciando episodi di furti e forzature negli armadietti del personale all’interno degli spogliatoi del Pronto Soccorso del San Giuliano di Giugliano. Secondo quanto riportato dal sindacato, non si tratterebbe di un caso isolato ma di una situazione già verificatasi in passato, che continua a generare preoccupazione e sfiducia tra gli operatori sanitari. La denuncia evidenzia come diversi lavoratori abbiano segnalato la forzatura degli armadietti personali, con il rischio concreto di furti di effetti personali. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, furti negli spogliatoi del Pronto Soccorso: la CISL FP denuncia episodi ripetuti e chiede più sicurezza Articoli correlati San Sebastiano, la Polizia locale festeggia a San Ciriaco: Cisl FP chiede più sicurezza e formazioneANCONA – La Polizia locale delle Marche si ritrova il 20 gennaio ad Ancona per celebrare il proprio patrono, San Sebastiano. Pronto soccorso in affanno in Irpinia e Sannio: l’allarme della CISL FP“La problematica è sotto gli occhi di tutti, e soprattutto dei cittadini che accedono ai Pronto Soccorso, spesso in attesa per ore e con la...