Documenti falsi rapine e spaccio | la polizia esegue tre espulsioni

La polizia di Bergamo ha eseguito tre espulsioni di cittadini stranieri, tutti irregolari o coinvolti in reati. Durante le operazioni sono stati trovati documenti falsi, e sono state segnalate attività di rapina e spaccio. Le operazioni fanno parte di un’azione più ampia di contrasto all’immigrazione irregolare e ai reati collegati.

Nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione irregolare, la Polizia di Stato di Bergamo finalizzati ha eseguito tre provvedimenti di espulsione nei confronti di cittadini stranieri irregolari o responsabili di reati. Lo scorso 18 maggio, il personale dell’ufficio immigrazione della questura ha dato esecuzione a un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino cileno, condannato alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione per rapina aggravata, ricettazione, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato rimpatriato nel paese d’origine. Il 22 maggio, invece, è stato espulso un cittadino moldavo arrestato dalla Polaria all’aeroporto di Orio al Serio per il possesso di documenti falsi utilizzati per l’espatrio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milano, la Polizia intensifica l'attività nelle stazioni: 4 arresti e denunce per furti e rapine

Notizie e thread social correlati

Documenti falsi: sequestri e denunce della polizia locale in tre giorniNegli ultimi tre giorni, la polizia locale di Verona ha effettuato numerosi controlli sul territorio, focalizzandosi sul sequestro di documenti falsi...

Tentato omicidio in strada a Palermo, polizia esegue tre fermiLa Polizia ha fermato tre giovani in relazione a un tentato omicidio avvenuto quattro giorni fa in via Montalbo a Palermo.

Temi più discussi: VICENZA | SGOMINATA LA BANDA DEL FURTO IN VILLA A MALO, QUATTRO ARRESTI TRA VENETO E TOSCANA; Roma, il clan Sinti con la villa a Tivoli e 11 auto di lusso: sequestrato patrimonio da 1,8 milioni. Sono responsabili di furti, rapine...; Ville con piscina e Lamborghini: lo Stato confisca il tesoro da 2 milioni al clan sinti Goman-Hrustic; Alba di manette a Pisa e Vicenza: smantellata la banda delle rapine.

Documenti falsi, rapine e spaccio: la polizia esegue tre espulsioniNell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione irregolare, la Polizia di Stato di Bergamo finalizzati ha eseguito tre provvedimenti di espulsione nei confronti di cittadini stranieri ... bergamonews.it

Quindi ho comprato Documenti & Falsificazione nel 2026... reddit

Estorsioni e rapine, 5 arresti nell'area flegreaCinque persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, tutti pregiudicati dell’area flegrea, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati d ... rainews.it