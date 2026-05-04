La Polizia ha fermato tre giovani in relazione a un tentato omicidio avvenuto quattro giorni fa in via Montalbo a Palermo. La Procura, guidata dal pubblico ministero, ha emesso i provvedimenti di fermo contro le persone ritenute responsabili dell’aggressione con colpi di pistola che ha ferito un uomo. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia, ha ordinato il fermo di tre giovani ritenuti responsabili del tentato omicidio di Danilo D’Ignoti, ferito con colpi di pistola quattro giorni fa in via Montalbo. Determinanti per le indagini sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che hanno ripreso due individui inseguire a piedi la vittima e aprire il fuoco contro di lui. Successivamente è emerso il coinvolgimento di un terzo uomo nell’azione. Durante la sparatoria è stata colpita anche una passante, mentre D’Ignoti non è in pericolo di vita. Due dei fermati hanno 21 anni, il terzo 29, e devono rispondere anche dell’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tentato omicidio in strada a Palermo, polizia esegue tre fermi

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