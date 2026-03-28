Negli ultimi tre giorni, la polizia locale di Verona ha effettuato numerosi controlli sul territorio, focalizzandosi sul sequestro di documenti falsi e sulla verifica delle irregolarità legate alla circolazione stradale. Durante le operazioni, sono stati sequestrati diversi documenti contraffatti e sono state denunciate alcune persone coinvolte nelle attività illegali. Le attività sono state svolte in diverse zone della città.

Controlli intensificati a Verona: scoperti veicoli irregolari, patenti contraffatte e una e-bike trasformata in ciclomotore Negli ultimi tre giorni, la polizia locale di Verona ha intensificato i controlli sul territorio, concentrandosi sul contrasto ai documenti falsi e sulle irregolarità legate alla circolazione stradale. Un impegno reso possibile anche grazie alle tecnologie adottate dal Laboratorio Analisi Documentale, struttura specializzata che supporta sia gli agenti veronesi che gli altri corpi di polizia nelle verifiche su certificati sospetti. Le operazioni hanno preso avvio in Viale Palladio, dove era stato segnalato un gruppo di minorenni alla guida di una moto impegnata in manovre pericolose. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Documenti falsi: sequestri e denunce della polizia locale in tre giorni

Articoli correlati

Colpo alla banda dei documenti falsi: arrestati da due comandi di polizia localeBlitz della polizia locale ieri pomeriggio a Mestre quando le pattuglie hanno sorpreso in un'abitazione e in via Miranese due cittadini del Guatemala...

Leggi anche: Polizia locale sul litorale: 21 patenti ritirate, 16 sequestri in spiaggia e 7 denunce in tema ambientale

TWIN PEAKS - LA EXPLICACIÓN REAL (1/2) El Análisis DEFINITIVO [VOSE] @TwinPerfect

Contenuti e approfondimenti su Documenti falsi

Temi più discussi: Carte d'identità false e oggetti rubati da un'abitazione: un arresto e una denuncia; VICENZA | TRAFFICO DI CLANDESTINI: BASI TRA VICENTINO A ALTA PADOVANA; La provenienza dei gioielli dimostrata con documenti falsi: sequestro di beni per un Compro oro a Nola; Crediti fiscali gonfiati con lavori mai eseguiti: maxi sequestro da oltre 1,8 milioni.

Patenti false e permessi di soggiorno: mazzette da 300 euro per i 'ganci'Il carabiniere in aula ha svelato gli accordi tra Di Dona, Riccardo e il falsario Ciervo e i dubbi sull'essere scoperti ... casertanews.it

Compro oro nel Napoletano, evasione da 1,5 milioni e operazioni con documenti falsi: sequestri per 600mila euro e indagini su riciclaggioUn sistema articolato, costruito su operazioni fittizie, documenti falsi e flussi di denaro difficili da tracciare. ilgazzettinovesuviano.com

Trovato un deposito di armi, munizioni, droga e documenti falsi - facebook.com facebook

Aeroporto Marco Polo: quattro arresti per documenti falsi. Condanne e un’espulsione disposta dal Questore. #Veneto #Venezia #Cronaca x.com