Docenti aggrediti a Parma Russo | Ho chiesto ispezione ministeriale Non è la prima volta ho raccolto sfoghi da parte dei genitori

Due insegnanti sono stati aggrediti in un istituto di Parma. Una deputata di Fratelli d’Italia ha diffuso online un video dell’episodio. Ha anche annunciato di aver richiesto un’ispezione ministeriale, segnalando che non si tratta di un episodio isolato e che ha raccolto denunce di genitori.

La parlamentare sostiene di aver già chiesto un approfondimento al Ministero dell’Istruzione e del Merito guidato da Giuseppe Valditara. “Io ho anticipato la richiesta di ispettori al ministro Valditara. Vogliamo capire se è qualcosa che è sedimentato”, afferma Russo, spiegando che l’obiettivo è verificare se gli episodi di violenza segnalati nella scuola abbiano radici precedenti e un contesto consolidato. Secondo la deputata, riporta Today, il governo starebbe affrontando la questione riconoscendo l’esistenza di un disagio sociale più ampio. “Io credo che il governo su questo si stia comportando in modo corretto, prendendo atto del fatto che vi sia un evidente problema di crisi sociale e marginalizzazione”, dichiara. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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