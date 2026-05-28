Docenti aggrediti a Parma Pellai | Hanno fatto bene a non denunciare hanno scelto il terreno educativo non quello della punizione

Dopo l'aggressione a due insegnanti da parte di studenti a Parma, un esperto ha commentato che i docenti hanno scelto di non denunciare, preferendo affrontare l'episodio attraverso un approccio educativo piuttosto che legale. L'evento ha coinvolto un gruppo di studenti che ha aggredito i docenti, senza ulteriori dettagli sulla natura dell'aggressione o sulle conseguenze legali. La decisione di non procedere con una denuncia è stata motivata dalla volontà di mantenere un percorso educativo.

Secondo Pellai, le parole del docente di Parma che ha deciso di non denunciare mostrano la volontà di “restare nel territorio dell’educazione” anche davanti a un fatto grave. “Le sue parole sono quelle di un adulto che si rivela deciso a stare nel territorio dell’educazione e non in quello della giustizia che sanziona”, osserva lo psicoterapeuta su Famiglia Cristiana. Per Pellai, il professore non considera gli studenti coinvolti come “criminali da consegnare alla giustizia”, ma come adolescenti fragili, privi di regole e bisognosi di contenimento educativo. “Questo professore vede nei suoi aggressori non criminali da consegnare alla giustizia, ma ragazzi immaturi e senza regole bisognosi di sostegno e contenimento educativo”, aggiunge. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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