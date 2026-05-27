Docenti aggrediti a Parma il docente | Non abbiamo denunciato perché è più educativo In questura mi hanno implorato di procedere

Un episodio di aggressione a docenti avvenuto a Parma è stato diffuso attraverso un video sui social. I docenti coinvolti hanno dichiarato di aver deciso di non presentare denuncia, ritenendo più utile un intervento educativo. In questura, secondo quanto riferito, gli agenti avrebbero chiesto loro di procedere legalmente, ma i docenti hanno preferito non farlo. La vicenda si sposta ora da un contesto disciplinare a uno più orientato a valutazioni educative.

Il caso dei docenti accerchiati e colpiti a Parma, diventato pubblico dopo la diffusione di un video sui social, si sposta dal terreno disciplinare a quello educativo. Secondo quanto riportato da nei giorni scorsi, l’episodio sarebbe avvenuto in un parco vicino all’Itis “Leonardo da Vinci”; tre studenti minorenni sono stati poi sospesi per trenta giorni dal Consiglio d’istituto, con possibile incidenza anche sullo scrutinio finale. Uno degli insegnanti coinvolti, intervistato da Giusi Fasano per il Corriere della Sera, ha spiegato di non voler presentare querela. Il docente ha detto di non considerare quanto visto nel filmato una vera aggressione nei suoi confronti e di non aver riportato danni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Denuncia? No, è più educativo così”. Parla uno dei prof aggrediti a ParmaUn insegnante aggredito a Parma ha dichiarato che non presenterà denuncia, ritenendo più utile un approccio educativo.

“Mi hanno ammanettato davanti ai miei figli perché nero”: parla il 43enne tenuto 12 ore in Questura a MilanoUn uomo di 43 anni ha raccontato di essere stato ammanettato davanti ai propri figli e trattenuto per 12 ore in Questura a Milano.

Temi più discussi: Docenti picchiati in un parco a Parma, la vicinanza di Valditara: i prof non sporgeranno denuncia; Parma, due professori aggrediti e presi a bastonate da una banda di ragazzi nel parco dedicato a Falcone e Borsellino; Insegnanti aggrediti da un gruppo di ragazzi a Parma: Reazione nata da un rimprovero; Parma, due docenti aggrediti da una banda di ragazzi in un parco, uno colpito con un bastone.

Docenti aggrediti a Parma in un parco vicino alla scuola: il caso riapre il dibattito su sicurezza, autorevolezza educativa e dovere di denunciare. #Attualita #Sindacati x.com

Docenti aggrediti a Parma, Gilda: Casi in aumento, solo pochi giorni fa un’altra prof è finita in ospedalePolemiche dopo l'aggressione a due docenti a Parma da parte di un gruppo di alunni, Pizzo (Gilda degli Insegnanti): Immagini eloquenti ma non vogliono ... fanpage.it

Insegnanti aggrediti da un gruppo di ragazzi a Parma: Reazione nata da un rimproveroLeggi su Sky TG24 l'articolo Insegnanti aggrediti da un gruppo di ragazzi a Parma: Reazione nata da un rimprovero ... tg24.sky.it