Docente di sostegno pendolare nel Bresciano | Lavoro in due scuole distanti tra loro 80km di auto

Un docente di sostegno di 53 anni, che lavora in due scuole distanti 80 chilometri, ha raccontato di dover percorrere quotidianamente questa distanza in auto. La sua esperienza di pendolarismo intenso mette in evidenza le sfide di chi deve spostarsi tra più sedi scolastiche in un’unica giornata. La sua storia è stata condivisa con Fanpage.it, senza ulteriori dettagli su altre modalità di trasporto o soluzioni adottate.

Giuseppe S., 53 anni, docente di sostegno, racconta a Fanpage.it la sua storia di 'alto pendolarismo'. Trasferitosi dalla Calabria alla provincia di Brescia, dopo anni nel settore privato, si divide oggi tra due scuole e percorrere 160km in auto per tre giorni a settimana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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