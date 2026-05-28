Dobbiamo dirvi una cosa Stefania Orlando e Andrea Roncato l’inaspettato annuncio lascia tutti senza parole

Da caffeinamagazine.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stefania Orlando ha annunciato di aver avuto un figlio, nato da una relazione precedente, e di aver deciso di condividere questa notizia pubblicamente. L’artista ha spiegato di aver mantenuto il segreto per diverso tempo e di sentirsi ora pronta a rivelarlo. La sua scelta ha sorpreso i fan, che non avevano mai saputo di questa parte della sua vita privata. La nascita del bambino risale a diversi anni fa, ma la rivelazione è avvenuta solo recentemente.

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Stefania Orlando è tornata a parlare di una pagina importante della sua vita privata, scegliendo toni molto diversi da quelli che per anni avevano accompagnato il racconto della fine del suo matrimonio con Andrea Roncato. Ospite nella puntata di ieri de La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo, la showgirl ha riaperto con delicatezza il capitolo legato all’ex marito, spiegando come il tempo, a volte, riesca a togliere peso anche alle ferite rimaste sospese. Il punto non è stato soltanto il passato sentimentale, ma soprattutto il modo in cui due persone, dopo anni di distanza e incomprensioni, possono ritrovarsi davanti senza più il bisogno di difendersi o accusarsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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