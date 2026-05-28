Dobbiamo dirvi una cosa Stefania Orlando e Andrea Roncato l’inaspettato annuncio lascia tutti senza parole

Notizia in breve

Stefania Orlando ha annunciato di aver avuto un figlio, nato da una relazione precedente, e di aver deciso di condividere questa notizia pubblicamente. L’artista ha spiegato di aver mantenuto il segreto per diverso tempo e di sentirsi ora pronta a rivelarlo. La sua scelta ha sorpreso i fan, che non avevano mai saputo di questa parte della sua vita privata. La nascita del bambino risale a diversi anni fa, ma la rivelazione è avvenuta solo recentemente.